Polizisten haben in der Grünstadter Carl-Zeiss-Straße am Montag zur Mittagszeit einen Autofahrer erwischt, der offenbar Cannabis genommen hatte. Der 31-Jährige machte auf die Beamten bei der Kontrolle zunächst einen entsprechenden Eindruck, ein Schnelltest bestätigte ihren Verdacht. Der Mann musste daher zur Blutprobe, deren Ergebnisse noch ausstehen. Hat er mehr als 1 Nanogramm THC pro Milliliter Serum, drohen ihm Fahrverbot, Bußgeld, Flensburg-Punkte sowie ein Fahreignungstest. Denn trotz der Cannabis-Legalisierung ist der bisherige Grenzwert weiter in Kraft.