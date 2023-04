Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Idee hat Karriere gemacht, bevor sie überhaupt im Stadtrat debattiert wird: Als die Grünen die versuchsweise Sperrung der Gilgenstraße an Samstagen anregten, meldeten sich zuerst empörte Geschäftsleute zu Wort, dann dämpfend die Grünen-Partner CDU und SWG. Jetzt kommt der Antrag am Donnerstag (17 Uhr, Stadthalle) offen formuliert in den Rat: Geprüft werden soll, was dort zur Verkehrsberuhigung möglich ist, vielleicht auch eine Einbahnstraße. Ein Wörtchen mitzureden hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM).

Die Achse Bahnhofstraße, Gilgenstraße und Landauer Straße durch Speyers Innenstadt ist zwar Teil der Landesstraße L454. Dennoch ist die Stadt