Ein unbekannter Autofahrer soll am Samstag auf der B39 in Speyer eine gefährliche Situation verursacht haben. Die Polizei (Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de) sucht nun Zeugen. Der Fahrer sei um 13.25 Uhr am Technik-Museum auf die Bundesstraße in Richtung Baden aufgefahren – und zwar direkt über die durchgezogene Linie des Beschleunigungsstreifens. Ein Autofahrer (44) aus Baden-Württemberg auf der B39 habe nach links ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß mit ihm zu verhindern. Dabei geriet er in den Gegenverkehr. Laut Polizei kam es „zum Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel des Pkw des Mannes und dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw einer 77-Jährigen aus Rülzheim“. Die Geschädigten hätten sich mit übereinstimmenden Aussagen bei der Polizei gemeldet. Der Sachschaden liege im vierstelligen Bereich, melden die Beamten.