TuRa Otterstadt steigt vorzeitig in die B-Klasse auf. Das steht nach dem 3:1 (2:0) am Sonntag bei SG Limburgerhof II fest. Dieser Triumph sei in erster Linie das Ergebnis von Zusammenhalt von Beginn an, sagte Trainer Markus Hajok im Gespräch mit unserer Zeitung: „Daraus hat sich seit zwei Jahren eine Dynamik entwickelt.“

Hinzu kamen laut Hajok Euphorie und frischer Wind durch neue Spieler. Einer von ihnen, Marvin Göllner, einer mit viel höherklassiger Erfahrung, traf in Limburgerhof dreimal, einmal per Elfer, dann zweimal nach Vorarbeit des Coachs: „Dass er sich bereiterklärt hat, C-Klasse zu spielen“, lobte der.