Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am kommenden Samstag kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem TV Wörth II und dem TSV Speyer in der Tischtennis-Bezirksliga. Dann treffen die beiden Topteams, die sich schon jetzt mit dem Aufstieg in die Bezirksoberliga beschäftigen müssen, aufeinander. Mit dem FVP Maximilansau enteilen die Domstädter und die zweite Garde der Wörther dem Rest der Liga.

Während der Stadtrivale vom TTC Speyer erst vier Zähler auf dem Konto hat und derzeit einen Abstiegsrang in der Bezirksliga belegt, kann der TSV sich eher Gedanken darüber machen,