Im März bestand Bastian Weyrich (TSV Speyer) erfolgreich die Turnierreifeprüfung. Am Samstag bestritt er sein erstes Florettturnier in Bockenheim. Bei den Unter-15-Jährigen. Nach einer doppelten Viererrunde mit nur zwei Niederlagen gegen den Sieger aus den Niederlanden belegte Weyrich Platz zwei.

Artem Fiedotov vom TSV trat beim Heidelberger Schlossturnier, ein Ranglistenwettbewerb für den starken nordbadischen Fechtverband, im Degen der U11 mit 23 Teilnehmern an. In seiner Sechser-Setzrunde tat er sich noch schwer und qualifizierte sich mit zwei Siegen und drei Niederlagen an Platz 13 gesetzt für die K.o.-Gefechte.

Nach einem 10:3 und 10:2 folgte eine 4:10-Niederlage. Mit einem 10:8 zog der Speyerer ins Achterfinale ein. Hier schied er gegen den späteren Turniersieger aus und nahm Rang acht ein. Bei den offenen Saarlandmeisterschaften der Veteranen gewann Christian Plechinger (Degen) in der Altersklasse 40 sowie 30 bis 50 Bronze.