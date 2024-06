Tragischer Zwischenfall bei der Wahl am Sonntag in Speyer-West: Ein Wähler ist in einem Wahllokal in der Schule im Erlich verstorben, wie Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) als zuständige Wahlleiterin mitteilte. Der ältere Mann sei gegen 16 Uhr vor Ort zusammengebrochen und habe nicht mehr reanimiert werden können. Die Wahlhandlung sei in diesem Lokal zeitweise unterbrochen, später aber ordnungsgemäß fortgesetzt worden.