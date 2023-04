Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ganz optimal verläuft die Saison des TTC Speyer derzeit nicht. In der Tischtennis-Bezirksliga steht der Klub nach drei Partien mit 0:6 Punkten am Tabellenende. Zudem schrammte die Mannschaft von Kapitän Jörg Dietz am Wochenende beim 7:9 gegen die TSG Neustadt knapp am ersten zählbaren Erfolg vorbei.

Mithalten können die Domstädter jedenfalls. Das zeigte sich schon zum Auftakt gegen die TSG Deidesheim, als Speyer nur mit 6:9 in eigener Halle unterlag. Chancenlos blieb der TTC lediglich