Der Einsatz des Speyerer Ortsverbands des Technischen Hilfswerks (THW) im Westpfälzischen Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) ist beendet. „Die Arbeit mit den anderen Verbänden ist sehr gut gelaufen“, berichtet Christopher Sohn vom THW Speyer vom Einsatz am Dienstag. „Gegen 21.30 Uhr waren wir zurück in Speyer, gegen 23 Uhr war der Einsatz dann beendet.“ Mit zwölf Einsatzkräften, drei Fahrzeugen und zwei Anhängern unterstützten die Einsatzkräfte aus der Domstadt die THW-Verbände aus Kaiserslautern und Freisen. Nur die Großpumpe „Hannibal“, die auch schon an der Ahr zum Einsatz kam, blieb in der Westpfalz, werde aber in den kommenden Tagen abgeholt. Lang anhaltender Regen am Dienstag hatte in Kollweiler, das sich in Talkessel-Lage befindet, einen Dammbruch befürchten lassen. Die Aufgabe der Speyerer bestand darin, drei übereinander angeordnete Regenüberlaufbecken zu entlasten.