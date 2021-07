Wie bereits vor zwei Jahren entführte die TG Bobstadt bei den Herren 65 des TC Dudenhofen (Regionalliga Südwest) nach einer über weite Strecken ausgeglichenen und spannenden Partie mit 5:4 die Punkte.

Auf der Spitzenposition bestätigte Sebastian Neumer seine gute Form und hielt seinen Kontrahenten 6:4, 6:1 nieder. Auch Werner Meyer dominierte auf Rang zwei souverän 6:1, 6:2. Seine weiße Weste behielt Bernd Bohrer, der mit einem hart erkämpften 6:3, 7:6 im vierten Match den vierten Sieg feierte. Mit Helmut Hauck gewann er auch das Doppel 6:1, 6:3.

Schlüssel gezogen

In der Schlüsselpartie bezog Hauck eine unglückliche Niederlage. Nach 2:6, 6:2 fehlte ihm im Champions-Tiebreak das Quäntchen Glück. Beim Spielstand von 9:9 benötigte der Einheimische noch zwei Punkte, um Dudenhofen 4:2 in Front zu bringen. Am Ende behielt aber der Gast 11:9 die Oberhand.

Auch Gustav Emrich, Werner Moock, Neumer/Emrich und Meyer/Norbert Kaltz zogen den Kürzeren.