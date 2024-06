Die Speyerer Tafel trauert um Gisela Gable-Obert. Die Gründerin der sozialen Einrichtung starb vor wenigen Tagen. Bereits 2002 leitete die frühere Mitarbeiterin der Speyerer Stadtwerke den Start des Hilfsangebots in die Wege, 2003 wurden erste Lebensmittel ausgegeben. Die Idee: „Eine Anlaufstelle für Mütter und Kinder zu schaffen, denen es nicht möglich ist, ihre Kinder und sich selbst ausgewogen mit Lebensmitteln zu versorgen“, heißt es in der Festschrift anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Tafel. Zunächst war diese in Trägerschaft eines Fördervereins, dessen Vorsitzende Gable-Obert war. Seit 2018 ist der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Träger des Hilfsprojekts. Wir sind sehr dankbar für ihre geleistete Arbeit“, betont Maurice Main, Präsident des DRK Speyer. Gable-Obert wurde 79 Jahre alt.