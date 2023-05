Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass er einen der Security-Leute in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer mit einem Faustschlag verletzt haben sollte, wollte ein 20-jähriger Somalier nicht auf sich sitzen lassen. Er hatte daher Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt, der gegen ihn erlassen war. Folge war eine Hauptverhandlung vor dem Strafgericht. In seinem Fall endete sie am Amtsgericht Speyer mit einem Freispruch.

Trotz fünf Zeugen, zwei Security-Leuten und drei somalischen Mitbewohnern, war vor Gericht nicht auszumachen, wer den Faustschlag geführt hatte. „Ich war es auf keinen Fall“, sagte