Einbrecher haben zwischen Sonntagabend und Montagvormittag aus zwei Kirchen im Donnersbergkreis sakrale Gegenstände von hohem Wert gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter zunächst in Obermoschel eine Fensterscheibe des Pfarrheims ein. Sie stahlen mehrere Schlüssel und verschafften sich damit Zugang zur Kirche sowie zum Gotteshaus in Oberndorf. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe sakrale Gegenstände im Wert eines mindestens fünfstelligen Betrags entwendeten. Möglicherweise handelt es sich um zwei Täter. Laut Polizei fielen einer Zeugin in der Nacht zum Montag zwei Personen im Bereich der Kirche in Oberndorf auf. Wer zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, oder wem sakrale Gegenstände zum Kauf angeboten werden, kann Hinweise an die Kriminalpolizei Kaiserslautern geben unter der Telefonnummer 0631 3692620.