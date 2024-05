Der Ölabscheider auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Haßloch muss erneuert werden. Rund 200.000 Euro soll die Baumaßnahme kosten.

Zum Hintergrund: In der Fahrzeughalle der Feuerwehr in der Schillerstraße befindet sich zur fachgerechten Entsorgung von belasteten Abwässern ein sogenannter Leichtflüssigkeitsabscheider (Ölabscheider). Laut Verwaltung hat die letzte Überprüfung ergeben, dass der Schlammfang und der Abscheider nicht mehr dicht sind. Eine Sanierung sei nicht möglich. Nun soll ein Kombischacht im Hof vor der Fahrzeughalle errichtet werden – und zwar mit integriertem Schlammfang, einer Pumpenanlage, einer Probeentnahmevorrichtung und den Abscheider selbst. Der Durchmesser des neuen Ölabscheiders wird 2,45 Meter betragen, die Tiefe etwa 3,50 Meter. Die Kosten belaufen sich auf 170.000 Euro. Ingenieurleistungen schlagen mit 20.000 Euro zu Buche, die Außerbetriebnahme des alten Ölabscheiders kostet 10.000 Euro. Im Haushalt 2024 war für den Neubau ein Betrag von 35.000 Euro eingeplant. Die überplanmäßige Ausgabe von 165.000 Euro soll über Minderausgaben in gleicher Höhe beim Neubau der Kindertagesstätte Trifelsstraße gedeckt werden.