Der Ukraine-Krieg mag medial an Präsenz verloren haben. Doch Russen und Ukrainer sehen sich weiter täglich damit konfrontiert.

Der Streit an der Supermarktkasse, entfacht durch ein Kleidungsstück, verdeutlicht, wie sehr der seit Februar 2022 tobende Krieg in der Ukraine an die Nerven geht, zumal der Konflikt durch die Annexion der Krim noch weiter zurückreicht. Auch wer seit Jahren in Deutschland lebt, seine Wurzeln aber in der Krisen-Region hat, kann den Schock, das Trauma, die Toten auf beiden Seiten nicht einfach ausblenden. Hinzu kommt eine fortwährende Propaganda-Schlacht über die Hoheit dessen, was dort tatsächlich geschieht. Es brodelt im Inneren der Menschen, über Monate, und explodiert dann – scheinbar unvorsehbar – im Alltag.