Das passiert nicht alle Tage: Die Ministerpräsidentin und eine ihrer wichtigsten Ministerinnen kommen nach Pirmasens. Malu Dreyer und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) sind am Mittwoch persönlich nach Pirmasens gereist, um einen Bescheid im Rathaus abzugeben. Es geht um viel Geld: immerhin 294 Millionen Euro. Im Rahmen eines laut Ministerpräsidentin Dreyer „historischen Schuldenschnitts“ übernimmt das Land von Pirmasens Liquiditätsschulden von 294 Millionen Euro. „Das sind fast 86 Prozent der anrechnungsfähigen Liquiditätsschulden der Stadt“, sagten Dreyer und Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD) am Mittwoch in Pirmasens bei der Übergabe des Bescheids an Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU).

Die Vertragsangebote des Finanzministeriums sehen beispielsweise für Ludwigshafen die Übernahme von 565 Millionen Euro vor, für Kaiserslautern sind es 369 Millionen Euro und bei Zweibrücken 132 Millionen Euro.

