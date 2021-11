Die Stadtwerke Speyer (SWS) wollen bei den Investitionen zulegen. Für 2022 wurde ein Paket von 18,1 Millionen Euro geschnürt. Im Vorjahr waren es 15,1 Millionen Euro gewesen. Ein Schwerpunkt: Trinkwassergewinnung in Speyer-Nord.

Das Wasserwerk Nord soll eine neue dritte Aufbereitungsstufe erhalten. 650.000 Euro stehen für deren Planung auf der Investitionsliste, der nach Mitteilung der SWS der Aufsichtsrat zugestimmt hat. Der Bau der Anlage würde 2023 starten. Es gelte, das Wassergewinnungsgebiet Nord „kurz- bis mittelfristig“ weiter zu erschließen, so Geschäftsführer Wolfgang Bühring. Ein neuer Brunnen sei im Herbst fertiggestellt worden, ein weiterer werde Mitte 2022 in Betrieb gehen. 4,3 Millionen (2021: 3,9 Millionen) fließen 2022 laut SWS in die Strom-, Wasser- und Erdgas-Netze des Unternehmens.

Verbesserungen fürs Internet

Ein deutliches Plus soll es bei den Investitionen in die Telekommunikationsinfrastruktur geben. 4,7 Millionen Euro (2021: 3,2 Millionen) sind dafür eingeplant. Ein Schwerpunkt sei das „Clustergebiet Nord“ rund um den Bussardweg. Angekündigt wird auch der W-Lan-Ausbau in der Innenstadt – besonders für Marktplatz, Jugendtreffs und touristische Sammelstellen. 4,8 Millionen Euro (2021: 4,0 Millionen Euro) fließen für den Ausbau der Photovoltaik; allein 3,9 Millionen davon für die drei Freiflächen-Anlagen am Müllberg, auf dem Hallendach eines Speyerer Industriebetriebs und mit schwimmenden Modulen auf dem Schlichtsee bei Waldsee. Auch 2021 waren dafür Mittel freigegeben, die Anlagen konnten aber laut SWS „wegen der aktuellen Genehmigungslage nicht realisiert werden“.

Weitere Investitionsfelder: Fern- und Nahwärmeversorgung (1,8 Millionen Euro), Elektroladeinfrastruktur (500.000 Euro), die Errichtung eines Parkplatzes nahe der Jugendherberge (1,0 Millionen Euro) und das Bademaxx (99.200 Euro).