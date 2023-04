Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

36,86 neue Stellen schlägt die Stadtverwaltung Speyer im vorläufigen Stellenplan für das Jahr 2022 vor, der zum Haushaltsentwurf gehört. In einer Sitzung am 16. Dezember soll der Stadtrat dafür grünes Licht geben. In einer ersten Debatte gab es zum Zuwachs keinen Widerspruch.

Die Anzahl der Stellen im Plan wächst demnach von 954,52 auf 991,38 – also um rund 3,9 Prozent. Die einkalkulierten Kosten steigen von 60,77 Millionen auf 63,34 Millionen Euro.