Im städtischen Jugendhilfeausschuss gab es am Donnerstagabend Kritik an der Schließung der „Schreiambulanz“ der Diakonissen in Speyer Ende Januar. Der Träger habe die Stadt nicht über den kurzfristigen Schritt informiert, so die städtische Jugendhilfeplanerin Michaela Koch. Das Angebot der Kinder- und Jugendmedizin des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses richtete sich an Eltern von Kindern bis zu drei Jahren.

Die Stadt habe die Spezialambulanz mit jährlich 10.000 Euro unterstützt, betonte sie. Um die Schließung nach zehn Jahren erfolgreicher Arbeit wieder aufzuheben, seien 30.000 Euro pro Jahr notwendig, warb Koch um Sponsoren. „Die Fachkräfte sind noch da“, sagte sie. „Schreiambulanz ist Prävention“, wies Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) auf mögliche Folgekosten bei Wegfall des Angebotes hin. „Das könnte teurer werden als das benötigte Jahresbudget. Betroffene Familien seien aus dem ganzen Bundesgebiet zur Speyerer Ambulanz gekommen.