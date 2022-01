Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer hat ein Jubiläumsprogramm aus Anlass ihres 75-jährigen Bestehens vorgestellt. Es umfasst zwölf Termine; Glanzlicht soll ein Festakt mit Fachtagung zum Thema Staatsreform am 24. Juni sein, gefolgt von einem Campusfest mit Tag der offenen Tür tags darauf. Das ganze Programm gibt’s unter www.uni-speyer.de. Als Gründungsstunde der Hochschule gilt die Unterzeichnung eines entsprechenden Dekrets durch Emile Laffon, den damaligen Generaladministrator der französischen Besatzungszone, am 11. Januar 1947.

Der Jahrestag ist am Dienstag nach Uni-Mitteilung zum Anlass für eine „gelungene Auftaktveranstaltung“ genommen worden. Wegen der französischen Wurzeln haben dabei Rektor Holger Mühlenkamp und Prorektor Ulrich Stelkens eine Videokonferenz mit der mit französischen „Schwestereinrichtung“, dem Institut national du service public (INSP, früher ENA), veranstaltet. Dazu gehörten unter anderem Grußworte von INSP-Direktorin Maryvonne Le Brignonen und dem rheinland-pfälzischen Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD). „In wissenschaftlichen Vorträgen wurden dann vergleichende Blicke auf die Verwaltungswissenschaften in Deutschland und Frankreich geworfen und die aktuell laufende Reform des Öffentlichen Dienstes in Frankreich beleuchtet, die das INSP derzeit vor große Herausforderungen stellt“, heißt es.

Mühlenkamp sei darauf in seinem Abschlussbeitrag eingegangen: Auch die Speyerer Uni stehe vor Herausforderungen. Daher seien wie in Paris und Straßburg auch in Speyer Erneuerungsprozesse eingeleitet worden, um das deutsche Kompetenzzentrum für Verwaltungswissenschaften in eine gute Zukunft zu führen.