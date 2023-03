Die C-Jugend des FC Speyer 09 gewinnt in der Regionalliga souverän ihr Heimspiel mit 4:0 (1:0) gegen den TSV Schott Mainz und bereitet sich damit eine gute Ausgangsposition in der am 1. April beginnenden Abstiegsrunde.

In den ersten Minuten war es ein Abtasten beider Mannschaften. Speyers Trainer Lukas Hahl war der Meinung, dass seine Jungs in den ersten fünf Minuten Glück hatten. Danach übernahm die Speyerer die Kontrolle über das Spiel. Sie belohnten sich in der 17. Minute, als Lorenzo Purpura die 1:0-Führung gelang. Mit dem Ergebnis gingen beide Teams in die Pause. Lukas Hahl war mit seiner Mannschaft bis zu dem Zeitpunkt zufrieden.

Die Speyerer fanden gut in die zweite Hälfte rein und erzielten in der 36. Spielminute das 2:0 erneut durch Purpura. Die Mainzer ließen im weiteren Spielverlauf viel zu, sodass die jungen Pfälzer sich weitere Chancen erarbeiteten.

3:0 kurz nach der Pause

Diese nutzten sie dann in der 42. Minute und sorgten schon kurz nach der Pause für die Entscheidung mit dem 3:0 durch Ziaulrahman Aslami. „Nach dem 3:0 haben wir ein wenig den Faden verloren gehabt“, kritisierte Hahl. Jedoch nutzten die Mainzer Jungen dies nicht aus, um den Abstand von drei Toren zu verringern. Nachdem die 09er gewechselt hatten, fanden sie zu alter Form zurück.

In der 63. Spielminute erhöhte Kenneth-James Peters für die Speyerer auf 4:0. Die Gastgeber ließen den Mainzern nicht den Hauch einer Chance. Damit endetet eine faire Partie zweier Verfolger, die beide am nächsten Spieltag in die Abstiegsrunde starten.

Zuerst gegen Trier

Der FC Speyer 09 nahm wichtige Punkte mit dem Sieg gegen Schott Mainz mit und belegt damit den zweiten Tabellenplatz in der Abstiegsrunde der Regionalliga Südwest mit einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken. Lukas Hahl: „Unser Ziel ist es, den ersten Platz der Abstiegsrunde zu belegen.“ Die Pfälzer treten in der Abstiegsrunde am 1. April, 13.30 Uhr, beim SV Eintracht Trier an. Am 15. April, 14 Uhr, empfangen sie den FK Pirmasens. Und der TSV Schott Mainz ist dann wieder am 22. April der Gegner (14.30 Uhr) im Speyerer Auswärtsspiel. In dieser Abstiegsrunde steigen drei von sieben Mannschaften ab.