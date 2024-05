Zwei große Museen in Speyer werben mit Sonderaktionen um Besucher: Im Sealife-Aquarium am Hafenbecken starten am 1. Juni die Themenwochen „Schildkröten-Ranger“, im Technik-Museum läuft ab 3. Juni eine „Hitzefrei-Aktion“.

Das Sealife möchte mit der Aktion „Schildkröten-Ranger“ nach eigener Mitteilung „spielerisch auf bedrohte Schildkrötenarten aufmerksam machen“. Schon kleinste Besucher bekämen dabei Tipps an die Hand, wie sie die unter anderem für die Meeresökologie wichtigen Tiere und ihren Lebensraum schützen können. Während der Themenwochen öffne bis 12. Juli täglich um 11.20 Uhr (bei gutem Wetter) das Schildkröten-Außengehege für Vorträge über die schützenswerten Tiere. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund kümmert sich das Großaquarium um die Wiederansiedlung der Europäischen Sumpfschildkröten in heimischen Gewässern.

Beim Technik-Museum erhalten einer Mitteilung zufolge alle Besucher vom 3. Juni bis 12. Juli einen ermäßigten Eintritt. „Beim Kauf eines Museumstickets erhalten Besucher im Rahmen der Hitzefrei-Aktion den Eintritt in eine Imax-Dokumentation kostenlos“, so das Museum.