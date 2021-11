Trotz guter Schneelage mussten die Mitglieder des Skiclubs Speyer in diesem Jahr auf Fahrten und Rennen verzichten. Die Corona-Pandemie hat das Vereinsleben lahm gelegt. Und auch die Finanzen des Vereins wurden vom Virus in Mitleidenschaft gezogen.

Erfreuliches hatte Christian Bayer, Vorsitzender des Speyerer Skiclubs, bei der jüngsten Jahreshauptversammlung nicht zu berichten. Wegen der Corona-Pandemie mussten alle geplanten Rennen und Fahrten abgesagt werden. Wie der Verein mitteilt, hat das Virus sämtliche Vereinsaktivitäten in der vergangenen Saison ausgebremst. „Das gesellige Vereinsleben fand nicht statt, städtische Veranstaltungen, auf denen der Skiclub stets präsent war, fielen aus“, so der Verein.

Das hat auch Auswirkungen auf die finanzielle Situation des Klubs: Nur wegen der Corona-Hilfen von Bund und Land sei der Skiclub „mit einem blauen Auge davongekommen“. Die Anzahl der Mitglieder sei stabil geblieben. Die Speyerer Hütte im Südschwarzwald konnte nur zu zehn Prozent ausgelastet werden. Das Hüttenjubiläum zum 50. Bestehen fand nur in der „Club-Info“ statt.

Die für die Hauptversammlung angesetzten Vorstandswahlen brachten einige Veränderungen: Der langjährige Gerätewart Peter Scheid und der stellvertretende Skischulleiter Lutz Höring schieden laut Mitteilung des Vereins aus. Nach 20 Jahren trat auch der stellvertretende Vorsitzende Peter Schappert nicht mehr an. Bayer bleibt Vorsitzender des Skiclubs. Neuer Stellvertreter ist Michael Rödelsperger. In weiteren Funktionen sind auch Karina Hundinger (Schatzmeisterin), Peter Stepp (stellvertretender Schatzmeister), Stefanie Hohlweg (Schriftführerin), Hansjörg Stepp (Sportwart alpin), Sven Laforce (Sportwart nordisch), Volker Urban (Wander- und Freizeitwart), Jochen Schön (Hüttenwart), Caroline Schön (Skischulleiterin), Nicolas Rottmann (Jugendwart), Christopher Schappert (Referent Öffentlichkeitsarbeit) sowie Oliver Schreiber (Fahrtenbeauftragter) aktiv. Als Kassenprüfer wurden Karlheinz Müller und Conny Engling gewählt. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet, teilt der Verein mit. Für die kommende Saison stehen laut Skiclub Speyer wieder Skifreizeiten, -kurse, -rennen, Trainingsmaßnahmen und Wanderungen an. Infos unter www.skiclub-speyer.de oder in der Geschäftsstelle.