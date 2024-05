Das Gymnasium am Kaiserdom begrüßt eine neuen Paten für sein Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage: den in Mainz geborenen italienisch-deutschen Fotografen und Filmemacher Luigi Toscano.

Der 51-jährige Toscano ist bekannt für sein Projekt „Gegen das Vergessen“ mit Aufnahmen von Holocaust-Überlebenden. Er wurde eingeladen, in Nachfolge des verstorbenen CDU-Politikers Heiner Geißler Schulpate in Speyer zu werden. Hintergrund der Patenschaft ist das Projekt „GaKtiv“, in dem sich auch die Elternvertreter um Matthias Maase und Aram Fraund einbringen.

„GaKtiv“ hat sich als Ziel gesetzt, Position zu beziehen und das Motto „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zu leben. „Wir wollen uns für Toleranz, für Respekt und für Offenheit einsetzen“, erklärt Maase. Außerdem gibt es eine GaKtiv-Schülergruppe, die Lehrerin Kerstin Gerber leitet. Ansatz: Schüler, Lehrer und Eltern ziehen an einem Strang. Sie bringen sich etwa bei einer Stolperstein-Verlegung oder dem Demokratietag am Hambacher Schloss ein. Schon beim Projektstart wurde eine Voraussetzung erfüllt: Mindestens 70 Prozent der Menschen, die am „GaK“ lernen und arbeiten, haben sich mit ihrer Unterschrift dem Einsatz gegen Diskriminierung verpflichtet.

Einladung überrascht

Der neue Schulpate Toscano vertritt mit seiner Arbeit dieselben Werte – das ist eine wichtige Grundlage für die Zusammenarbeit. „Die Einladung kam für mich überraschend“, berichtete er diese Woche als Gast am Gymnasium. Er habe sie gerne angenommen und stelle nun auch erstmals an einer Schule aus: „Ich hatte sowas noch nie, aber ich versuche, für die Schüler da zu sein.“ Zudem sei es ihm wichtig, dass sich Schüler beim Projekt direkt einbringen können.

Toscano wurde der Schulgemeinschaft von Schulleiterin Cosette Benz in einer Feier mit musikalischer Begleitung vorgestellt. „Ich freue mich, euer Pate an der Schule zu sein und stehe euch gerne zur Verfügung“, betonte er. Das bewies er auch bei zahlreichen Gesprächen im Anschluss. Als Zeichen der Wertschätzung erhielt der Künstler in Speyer ein Kunstwerk als Geschenk. Auch dessen Titel passte bestens zur Aktion: „Stark machen gegenüber Rassismus“.