Dass die AfD zu Stammtischen einlädt, gefällt nicht jedem. Verboten ist dies nicht, genauso wenig wie seinen Unmut darüber kundzutun.

Was nicht geht: Gastronomen dafür zu bedrohen, dass sie der AfD ihre Räume überlassen. Bei aller Kritik, es handelt sich immer noch um eine für Wahlen zugelassene Partei. Im Lingenfelder Fall stand die Ankündigung einer Gegendemo im Raum. Darauf hatte der Wirt verständlicherweise wohl keine Lust. Es ist eine Gratwanderung: Wirte zu informieren, wenn ihnen der politische Hintergrund eines solchen Stammtischs nicht klar war, ist okay. Aber die Schwelle zur Drohung ist schnell überschritten. Dabei muss es nicht gleich um Gewalt gehen, auch schlechte Publicity kann Gastronomen extrem schaden.