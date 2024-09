Verbesserungen für die Schützenstraße als Ziel: Der Stadtrat hat sich teilweise aufgeschlossen gezeigt für den Antrag der SWG, in der Schützen- und Gilgenstraße ab 11 Uhr den Schwerlastverkehr auszuschließen, um für Entlastung zu sorgen. Weitere Schritte wurden angekündigt.

Der SWG-Antrag wurde zur weiteren Beratung in den Verkehrsausschuss verwiesen. AfD sowie Freie Wähler deuteten jedoch schon eine Ablehnung an. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) unterstrich, dass vorab der Landesbetrieb Mobilität (LBM) befragt werden müsste: „Solange dieser die Gilgenstraße als Durchgangsstraße einstuft, dürfen wir keine Nutzergruppe ausschließen.“ Vor einer städtischen Empfehlung sollten noch Verkehrsanalysen stattfinden.

Für Verbesserungen in der Schützenstraße will die Stadt auch in anderer Hinsicht tätig werden. Das sagte Robin Nolasco, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung und Bauen, in der Sitzung am Donnerstagabend auf Anfrage der CDU zu. Die Christdemokraten hatten bemängelt, dass schon länger angekündigte Schritte ausstünden. Die geplante Ausweisung von Tempo 30 (statt 50) ist laut Nolasco verwaltungsintern „in Bearbeitung“. Für digitale Schilder, um am Bahnübergang wartende Autofahrer zum Motor abstellen zu motivieren, würden derzeit Angebote eingeholt. „Es handelt sich um Sonderanfertigungen“, so OB Seiler, die eine Umsetzung im Frühjahr 2025 in Aussicht stellte. Tempokontrollen sollten verstärkt werden, wenn die Verantwortung dafür wie geplant von der Landespolizei zur Stadt übergegangen ist.