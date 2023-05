Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Regattasaison 2022 mit elf Siegen im Achter gehört erneut mit zu den Besten in der Geschichte der RG Speyer, nach zwölf Erfolgen 2019 und 13 im Jahr 2018. Die mittlerweile 202 Achtersiege seit 1883 teilen sich auf in 82 erste Plätze reiner RGS-Mannschaften und 120 in Renngemeinschaften.

Die Erfolge setzen sich folgendermaßen zusammen: Masters-Achter (89 Siege), Männer (65), Junioren (21), Frauen (7), Senioren-Mixed (6), Masters-Mixed (6), Masterinnen (5), Jungen (2) sowie