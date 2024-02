In den sozialen Netzwerken hatte Dario Tolone die Eröffnung seines Lokals „Riva“ in Quartier „Am Fluss“ für kommenden Dienstag angekündigt. Dann machte er probeweise schon am Mittwoch erstmals die Türen auf – und prompt kamen Gäste.

Auch am Donnerstagvormittag ist ein großer Teil der 35 Plätze im Gastraum besetzt. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Dario Tolone, der 33-jährige Speyerer mit sizilianischen Wurzeln, der sein erstes eigenes Lokal betreibt. Gastronomische Erfahrung hat er schon viel mehr – unter anderem über seine Familie bei „San Marco“, „Café am Museum“ und „Eis am Rhein“. Nach dem Abschied am Museum hat er sich mit neuem Konzept bei Investor Deutsche Wohnwerte „Am Fluss“ eingemietet.

Dass es mit der zunächst angekündigten Eröffnung schon im Spätsommer 2023 unter anderem aus baulichen Gründen nicht klappte, war für Tolone kein Problem. So habe er den Start besser vorbereiten und sich um seinen eigenen Familiennachwuchs kümmern können. Umso mehr freut ihn die gute erste Resonanz, die sich zu den Öffnungszeiten täglich außer montags ab 9 Uhr gerne fortsetzen dürfe. Freitags- und samstagabends bleibe das „Riva“ je nach Besuch bis 22 oder 23 Uhr geöffnet, an den anderen Tagen zumindest bis 19 Uhr.

Italienisches Flair

Er wolle mit dem „Riva“ italienisches Flair am Rheinufer bieten, betont der Gastwirt. „Passt gut in dieser Lage.“ Dass wegen der noch nicht abgeschlossenen Arbeiten für den Bürgerpark zwischen den fünf Quartieren noch einige Monate mit Bauzäunen zu erwarten sind, sei ebenfalls verkraftbar. Voraussichtlich bereits im März werde aber auch ein Schalter geöffnet, an dem Passanten Eis zum Mitnehmen erwerben könnten.

Große Erwartungen hat Tolone für die Zeit, in der das Wetter zum großen Freisitz des „Riva“ lockt. Hier werden auf 300 Quadratmetern mindestens 150 Plätze zur Verfügung stehen. Ein Teil der Bestuhlung sei schon da, ein weiterer werde noch geliefert. Schon alles fertig ist im Inneren, wo das neue Unternehmen auf einen Stilmix aus „italienischer Eleganz und industriellem Chic“ setzt. Dafür stünden einerseits die Einrichtung aus Italien, andererseits die Decken und Wände mit Sichtbeton. Auch das Geschirr mit dem „Riva“-Logo kommt aus Italien.

Weitere Mitarbeiter gesucht

Tolone hat schon zehn Mitarbeiter an Bord und sucht weitere Kräfte für den Barbetrieb. Zu einem modernen Frühstücksangebot kämen tagsüber Süßspeisen und abends Fingerfood in Ergänzung zur Karte mit erlesenen Weinen und Cocktails. Am Wochenende würden Pinsa-Teiggerichte gebacken. Wer sicher gehen möchte, einen Platz zu erhalten, könne unter Telefon 06232 8573997 reservieren.