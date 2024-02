An der Kreuzung „Rauschendes Wasser“ hat es zwischen einem Fahrrad und einem Auto am Dienstag, 19 Uhr, gekracht. Es gab einen Verletzten.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer auf dem Radweg in der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Bahnhofstraße und überquerte den Fußgängerüberweg an der Kreuzung, ohne anzuhalten oder von seinem Rad abzusteigen. Gleichzeitig sei ein 74-jähriger Autofahrer von der Wormser Landstraße in die Friedrich-Ebert-Straße eingebogen. Er habe seine Fahrt vor dem Fußgängerüberweg verlangsamt, den querenden Radfahrer aber übersehen. Beide Fahrzeuge seien zusammengestoßen. Der Radfahrer sei dabei gestürzt und habe sich an den Rippen und einer Hand verletzt. Er kam demnach für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 1000 Euro. Die Polizei weist darauf hin: Lediglich Fußgänger, Krankenfahrstühle und Rollstühle haben an einem Fußgängerüberweg Vorrang. Fahrradfahrer dürften diesen nutzen, hätten jedoch nur Vorrang, wenn sie absteigen und schieben. Autos müssten an Zebrastreifen langsam fahren oder anhalten, wenn jemand queren will.