Lisa Kiefer aus Speyer startet als Beifahrerin von Jannik Mahl aus Rülzheim am Samstag bei der ADAC-Rallye in Zerf. Unterwegs ist das Team mit einem Suzuki Swift Sport in der Klasse der verbesserten Fahrzeuge bis 1600 Kubikzentimeter Hubraum.

Es geht um Punkte zum DMSB-Rallye-Cup, zum JHS-Rallye-Cup, zur Rheinland-Pfalz-Rallye-Meisterschaft, zur saarländischen Rallye-Meisterschaft und zu weiteren Pokalwettbewerben.