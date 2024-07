Eine 36 Jahre alte Frau ist in der Rockenhausener Wiesenstraße vermutlich Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilte, schob die Frau am Dienstagnachmittag ein mit einem Tisch beladene Sackkarre durch die Straße und wurde von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Die Unbekannte habe nah bei ihr gestanden und sei nach einem kurzen Gespräche zügig davongegangen. Die Geschädigte merkte zu Hause, dass ihr Geldbeutel aus der Umhängetasche verschwunden war. Sie vermutet, dass die Unbekannte – diese soll zwischen 45 und 55 Jahre alt und 1,6 bis 1,7 Meter groß sein, lockige schwarze Haare und einen schwarzen Rucksack getragen haben – diesen gestohlen hat. Hinweise nimmt die Polizei in Rockenhausen entgegen unter der Telefonnummer 06361 9170.