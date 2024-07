Die Polizei sucht den Fahrer eines Lkw mit Anhänger, der am Donnerstagnachmittag kurz vor der Einfahrt in den Bubenhauser Kreisel einen Unfall verursacht hat und danach weitergefahren ist, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Eine 36-jährige Autofahrerin war laut Polizei gegen 16.30 Uhr Richtung Bubenhauser Straße aus dem Kreisverkehr ausgefahren, als der Lastwagen den Außenspiegel ihres weißen Peugeots 208 streifte. Beim Aufprall sprang das Glas aus der Fassung und zersplitterte, dabei entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon 06332 976-0 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.de.