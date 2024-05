Bauarbeiten neben der B39: Am Montag, 13. Mai, beginnen Sanierungsarbeiten am Radweg bei Altlußheim in Richtung Speyer. Darüber informiert das Regierungspräsidium Karlsruhe als Auftraggeber. Erneuert werde der rund 1,3 Kilometer lange Abschnitt zwischen der K4252 und der K4250. „Die Bauarbeiten werden voraussichtlich zwei Wochen andauern“, so das Regierungspräsidium. Der Verkehr auf der B 39 werde durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt. Umleitungen für Radler und Fußgänger würden über den bestehenden Radweg entlang der angrenzenden Felder eingerichtet.