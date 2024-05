Der ASV Lug/Schwanheim ist Meister der Fußball-B-Klasse Südpfalz West. Das Team aus der Verbandsgemeinde Hauenstein gewann am Mittwochabend das Entscheidungsspiel um Platz eins gegen die punktgleiche SG Bad Bergzabern/Steinfeld verdient mit 5:2 (3:0) und steigt damit wieder in die A-Klasse auf.

Vor 1000 Zuschauern in Gossersweiler schossen Niklas Schuster, Kapitän Sebastian Baron und Marvin Tursa die junge Mannschaft des scheidenden Trainerduos Gerhard Fitzthum/Markus Zluga bis zur Halbzeitpause mit 3:0 in Führung. Die SG machte nach dem Seitenwechsel Druck, doch zunächst traf wieder der ASV. Der Hauensteiner Sebastian Braun erhöhte auf 4:0 (65.). Das war die Entscheidung, auch wenn kurz darauf Sebastian Knoll auf der anderen Seite erfolgreich. Paul Fitzthum gelang ein Traumtor zum 5:1. Volodymir Zavadiuk machte das zweite Tor für die SG, die nun in die Aufstiegsspiele der Vizemeister gegen Freimersheim geht.