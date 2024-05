Ein psychisch kranker 77-Jähriger hat die Polizei in Frankenthal auf Trab gehalten. Der Mann soll am Samstag und Montag im Nordend eine Frau und zwei Mädchen sexuell belästigt haben. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

Wie die Polizei am Mittwoch meldete, hatte sich am Samstagmorgen zunächst eine Anwohnerin in der Gottfried-Keller-Straße an die Frankenthaler Inspektion gewandt. Sie berichtete von einem Mann, der ihr Grundstück betreten habe. Er habe sie anzüglich angesprochen und versucht, ihr an die Brust zu fassen, sei dann aber ihrer Aufforderung gefolgt, das Grundstück wieder zu verlassen. Die Frau beschrieb den Mann wie folgt: 70 bis 80 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, weiße Haare.

Gegen 10.40 Uhr meldete sich laut Polizei dann die Mutter eines siebenjährigen Mädchens bei der Inspektion und berichtete, dass ihre Tochter kurz zuvor in der Berliner Straße von einem älteren Herrn angesprochen worden sei. Dieser habe gefragt, ob ihn das Mädchen begleiten wolle, habe sich dann aber wieder entfernt. In beiden Fällen suchten die verständigten Beamten den Täter in der Umgebung, konnten ihn aber nicht finden. Anhand der Personenbeschreibungen bestand der Verdacht, dass es sich um denselben Mann handeln könnte.

Am Montagnachmittag wurde die Polizei erneut in die Berliner Straße gerufen. Gegen 13.30 Uhr soll ein älterer Mann vor einem Wohnhaus ein Mädchen angesprochen und diesem unter die Achseln gegriffen haben. Als ihn das Mädchen bat, es in Ruhe zu lassen, ging er fort. Wieder passte die Beschreibung zu der gesuchten Person. Und diesmal blieb die Suche der Beamten nicht erfolglos: Ganz in der Nähe trafen sie auf einen 77-Jährigen, der laut Bericht psychisch auffällig wirkte. Sie übergaben den Mann dem kommunalen Vollzugsdienst, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.