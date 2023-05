Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Weg von Speyer nach Troyes kennt Reinhold Amann aus dem Effeff. Seit 1996 hat er diesen alle zwei Jahre für eine Gruppe Rennradfahrer des RC Vorwärts geplant. So lange besteht die Freundschaft zum Vélo-Club Sancée. Am Dienstagmorgen setzte sich wieder ein Tross in Bewegung. Ein Stück Tour de France wird in den kommenden Tagen dabei sein.

Akribisch geplant hat Amann die Tour 2021 erneut. Trotz Routine ist ihm wichtig: „Ich möchte Abwechslung reinbringen.“ Legt er die Streckenführung der vergangenen Jahrzehnte