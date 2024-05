Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand hat ein 41-Jähriger in der Landauer Straße am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr zwei Polizeibeamte bei einer Kontrolle leicht verletzt. Wie die Beamten mitteilen, hielt der Mann zuvor mit einer Warnweste bekleidet mehrere Verkehrsteilnehmer ohne ersichtlichen Grund an. Eine Polizeistreife habe den 41-Jährigen kontrollieren und durchsuchen wollen, wogegen er sich jedoch gewehrt habe. Demnach schlug der Mann nach den Beamten und versuchte „sich mit hohem Kraftaufwand“ aus deren Griff zu lösen. Schließlich sei der Mann zu Boden gebracht, gefesselt und in eine Fachklinik eingeliefert worden. Die verletzten Polizisten mussten nicht medizinisch versorgt werden, heißt es weiter. Die Beamten suchen nun Zeugen, die ebenfalls von dem Mann angehalten wurden, und bitten um Mitteilung per Telefon unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.