Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist zwar nur eine persönliche Rangliste der reizvollsten Radrennen. Aber in dieser sind die in Speyer und Lingenfeld unter den Top Fünf. Siebenmal gewann die lebende und noch immer fahrende südpfälzische Legende Ernst Hesselschwerdt die Hatz in Speyer, gar achtmal in Lingenfeld. Am Freitag wird er 60.

„Echte Heimspiele“, bekennt Hesselschwerdt im Rückblick. Was machte für ihn den Reiz aus? Hesselschwerdt, der heute in Hördt, wo das Elternhaus steht, lebt, zwischendurch