Die Bürgerbeteiligung zur geplanten Umgestaltung des Postplatzes geht in die nächste Runde. Die Stadtverwaltung kündigte eine öffentliche Veranstaltung am Mittwoch, 5. Juni, ab 17 Uhr auf dem Platz an. Diesmal geht es um Historie, Denkmalschutz und Urheberrechte in diesem Bereich. Das frühere Brezelhäuschen soll künftig als ständiger Informationsort dienen, etwa für eine digitale Beteiligung an einer Umfrage zur Bedeutung und Aufenthaltsqualität des Platzes. Geplant sind laut Stadt auch weitere Vor-Ort-Termine, die am 5. Juni bekannt gegeben werden sollten. Bürgerbeteiligung zum Projekt gab es bereits früher. Jetzt werden laut Stadt weitere Schritte vorgezogen, weil ein zunächst geplanter zweijähriger Verkehrsversuch ausgesetzt wurde.