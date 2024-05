Für einen Landwirt aus Billigheim-Ingenheim könnte die Ernte in diesem Jahr etwas geringer ausfallen. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte er am Donnerstagabend auf seinem Feld an der Landstraße zwischen Mühlhofen und Barbelroth frische Reifenspuren. Sie stammen von einem Unbekannten, der vermutlich mit seinem Auto mehrere Runden auf dem Acker drehte. Dadurch wurden die gerade austreibenden Rübenpflanzen beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei Landau bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.