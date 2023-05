Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. Oktober soll das neue Hotel in der Postgalerie eröffnet werden. Nächste Woche übergibt Eigentümer Erwe Immobilien (Frankfurt) erste 54 Zimmer zum Innenausbau an den künftigen Betreiber, die österreichische Amedia-Gruppe.

„Wir sind im Zeitplan“, betonen Erwe-Geschäftsführer Rüdiger Weitzel wie Amedia-Expansionsmanager Maarten van Dongen. Erwe hat bisher ungenutzte Räume in der