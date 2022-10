Die Postbankfiliale in der Speyerer Innenstadt ist in den vergangenen Tagen mehrfach außerplanmäßig geschlossen worden. Wie Hartmut Schlegel, Sprecher der Postbank, auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt, liegt das an Corona-bedingten Personalausfällen. „Mehrere Mitarbeitende der Filiale sind akut erkrankt oder in Quarantäne. Wir mussten deshalb die Filiale gestern und heute schließen“, sagt Schlegel am Mittwochnachmittag. Wegen der hohen Anzahl an Ausfällen im gesamten Filialgebiet könne ausgefallenes Personal derzeit nicht ersetzt werden. Die Selbstbedienungsgeräte im Eingangsbereich seien weiterhin zugänglich. Am Donnerstag und Freitag soll die Filiale wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung stehen, am Samstag aber nochmals geschlossen bleiben. Schlegel empfiehlt bei einfachen Bankdienstleistungen ohne Beratung auf die Filialen in der Lessingstraße 9 oder nach Schifferstadt und Ketsch auszuweichen. Ob eine Filiale tatsächlich geöffnet ist, lasse sich im Internet unter www.postbank.de/filialen auf einer interaktiven Karte anschauen. Geschlossene Filialen erscheinen dort mit einem roten Ausrufezeichen.