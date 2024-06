Am Sonntag hatte er mit einem Laserschwert-Auftritt und einer Sachbeschädigung in der Innenstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst, am Montag musste ein 34-Jähriger ohne festen Wohnsitz erneut abgeführt werden.

Der Mann wurde diesmal am Domplatz auffällig, so die Polizei auf Anfrage. Er habe Passanten angeschrien und sei bedrohlich aufgetreten. Betroffen waren unter anderem Mitglieder von Reisegruppen, die ihn dann vor den Toiletten im Domgarten einkesselten. Der Mann mit nacktem Oberkörper ließ sich später widerstandslos festnehmen. Laut Polizeisprecherin Valerie Jakob gibt es den Vorwurf des Ladendiebstahls gegen ihn. Weiteres war am Montag Gegenstand von Ermittlungen: „Folgemaßnahmen laufen“, so Jakob.