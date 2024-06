Die Macht war nicht mit ihm: Ein psychisch auffälliger 34-Jähriger hat am Sonntag gegen 17 Uhr die Speyerer Polizei in Atem gehalten. Wie die Beamten auf Anfrage berichten, hatten Zeugen eine Person gemeldet, die mit einem Stock oder Baseballschläger Passanten auf der Maximilianstraße bedrohe und belästige. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem Mann, den sie dann vor dem Altpörtel schnappten. Das Schlagwerkzeug hatte er nicht mehr bei sich, es wurde wenig später in Nähe der Sparkasse am Willy-Brandt-Platz gefunden. Laut Polizei handelte es sich dabei um ein Lichtschwert aus Plastik. Auf seinem Streifzug durch die Innenstadt soll der polizeibekannte 34-Jährige auch den Außenspiegel eines Autos in der Hagedornsgasse demoliert haben. Nachdem der Möchtegern-Jedi seines Laserschwerts ledig war, durfte er wieder seiner Wege gehen.