Am Montag um 23.24 Uhr hat eine Sicherheitsfirma bei der Polizeiinspektion Speyer einen gerade ablaufenden Einbruch auf einem Firmengelände in der Auestraße gemeldet. Die Polizei hat daraufhin zahlreiche Kräfte zur genannten Adresse entsandt, die dann das Gelände und die Büroräumlichkeiten durchsuchten, heißt es in einer Mitteilung. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers sei das Suchgebiet erweitert worden. Trotz umfangreicher Suche sei kein Verdächtiger gefunden worden. Allerdings sicherte die Polizei am Tatort nach eigenen Angaben Spuren. Der oder die Täter hätten nach bisherigem Ermittlungsstand nur Sachschaden verursacht. Zeugen des Einbruchs sollen sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.