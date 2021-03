Rätsel gab der Polizei am Donnerstag ein Brand beim Spitzenrheinhof auf, den die Feuerwehr am Vortag gegen 16 Uhr gelöscht hatte. Experten wollten vor Ort nach Spuren von Brandstiftung oder Sachbeschädigung durch Inbrandsetzung suchen. Im Böschungs- und Uferbereich des nahen Baggersees entwickelte sich laut Feuerwehr ein Brand, der sich auf eine Fläche von 70 mal 40 Metern ausbreitete. „Die Länge war ein Problem, Wind hat dafür gesorgt, dass das Feuer wegzulaufen drohte“, so Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann. 16 Wehrleute waren im Einsatz und löschten – letztlich erfolgreich – von zwei Seiten. Die Polizei kündigt weitere Ermittlungen an. Gemeldet worden war das Feuer von Verkehrsteilnehmern auf der A61, die die Rauchentwicklung bemerkten.