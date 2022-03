Am Passionssonntag, 3. April, um 17 Uhr, gestaltet der Motettenchor Speyer in der katholischen Kirche St. Joseph in Speyer ein Konzert zur Fastenzeit.

Unter dem Titel „Rette mich, Herr“ kommen Werke für Chor a cappella sowie für die Besetzung Chor und Orgel von Brahms, Kaminski, Reger, Rheinberger und Rossini zur Aufführung.Das Programm wird ergänzt durch Orgelwerke von Bach und Brahms, dessen Todestag sich genau an diesem Tag zum 125. Mal jährt. Das Konzert steht unter der Leitung von Sebastian Schlöffel, der auch den Orgelpart übernimmt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. „Rette uns, Herr“.

Neuer Chorleiter

Ein Titel für ein Konzert, der aktueller nicht sein kann. Ein Thema, das auch den traditionsreichen Motettenchor Speyer in den vergangenen drei Jahren bewegte. Nach dem Abschied der Gründerin und langjährigen Chorleiterin Marie-Theres Brand, wurde Stephan Rahn als Nachfolger gefunden. Mit ihm ging die Chorarbeit in gewohnter, anspruchsvoller Weise weiter. Die Corona-Pandemie forderte zeitweise das aber das komplette Erliegen der Chorarbeit. Nachdem Stephan Rahn die Zusammenarbeit aufgrund seines Engagements in Freiburg (wir berichteten mehrfach) wieder beenden musste, konnte glücklicherweise mit Sebastian Schlöffel ein neuer, hoch kompetenter Chorleiter gewonnen werden.

Trotz Pandemie und Kammerchorbesetzung ist es ihm nun gelungen, ein bewegendes Passionskonzert auf die Beine zu stellen. „Vergessen wir nicht“, so schreibt es der Chor in seiner Ankündigung für sein Programm, „Singen heilt die Seele! Musik befreit den Geist! Das brauchen wir gerade mehr denn je. In diesem Sinne: „Rette mich, Herr“!