Seit Monaten liefen die Vorbereitungen, jetzt ist es soweit: Der Optik- und Hörakustik-Anbieter Delker bezieht seine neue Speyerer Filiale in der Maximilianstraße 30.

Speyer. Als im vergangenen Jahr das Bödeker-Outlet aus der Maximilianstraße 30 (früher Sakul, Sport Scheben) auszog, war bald ein neuer Mieter gefunden: Die Firma Delker Optik mit Sitz in Eisenberg übernimmt die Räume und verlegt ihre Speyerer Filiale dorthin. Diese ist bislang auf der anderen Straßenseite in der Hausnummer 63 ansässig (früher Optik Sauerborn), benötigt aber mehr Platz für die geplante Erweiterung um eine Hörakustik-Sparte. Der alte Standort ist laut Geschäftsführer Axel Delker am Freitag, 13. März, letztmals geöffnet, im neuen Geschäft kann ab Donnerstag, 19. März, beraten und eingekauft werden.

Delker zeigt sich zufrieden mit den Umbauarbeiten, die planmäßig verliefen. Investiert wird demnach eine sechsstellige Summe, um die neuen Verkaufsräume mit ungefähr verdoppelter Fläche fertigzustellen. Es werde die schönste seiner fast 40 Filialen, sagt der Geschäftsführer. Neben dem Erdgeschoss werde eine Halbetage bestückt – mit besonderen Brillenmodellen, aber auch einer Lounge für Hör- und Sehtests. Stefan Schwender, Leiter der Filiale mit fünf Mitarbeitern, habe seine Prüfung zum Hörgeräteakustikermeister frisch bestanden. Zur neuen Einrichtung gehöre auch ein Windkanal, in dem Radfahrer Brillenmodelle unter realen Bedingungen testen könnten.

Eröffnung am Donnerstag

Die Einrichtung der neuen Filiale geht im Wesentlichen in dieser Woche über die Bühne. Delker spricht von einem „sportlichen Programm“, das am Freitag abgeschlossen werde. Darauf folgten die Abnahme sowie ein Großreinemachen. Anfang kommender Woche werde an drei Tagen alles eingeräumt. Am Donnerstag werde Eröffnung gefeiert. Zu Snacks und Getränken komme dann eine Glücksrad-Aktion, bei der auch am Freitag und Samstag noch Rabatte erdreht werden könnten. Dass sich sein Standort künftig zwischen den Speyerer Filialen der Optikketten Fielmann und Apollo einreiht, sieht Delker als Vorteil: „Da kann der Kunde vergleichen, wo er sich am wohlsten fühlt.“

Für die alte Filiale gibt es noch keinen neuen Mieter. Sie werde die Suche nicht selbst verantworten, teilt Eigentümerin Claudia Sauerborn auf Anfrage mit. Die Immobilienabteilung der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz sei damit beauftragt, einen Käufer für das Gebäude zu finden: „Nachdem die Firma Delker gekündigt hat, nutze ich jetzt die Gelegenheit, mich von der Immobilie zu trennen.“