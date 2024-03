In der Woche ab Montag, 8. April, sollen die öffentlichen Brunnen in Speyer wieder in Betrieb gehen. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Ausfälle wie im vergangenen Jahr, als der Handwerkerbrunnen auf dem Königsplatz für eine denkmalschutzgerechte Sanierung einige Monate außer Betrieb war, seien in diesem Jahr nicht zu erwarten, so eine Verwaltungssprecherin. Nach Einschätzung des zuständigen Baubetriebshofs seien alle 15 Fontänen funktionsfähig. Ein Garant dafür sei unter anderem die Wartung der Pumpen über die Wintermonate gewesen. Im vorigen Jahr hatte auch der Brunnen vor der Alten Münz wegen Reparaturarbeiten den „Saisonstart“ verpasst.