Auf Einladung des Quartiersbüro Mundenheim-West der Ökumenischen Fördergemeinschaft (ÖFG) und des Projekts „Ansprechbar@Matthäus“ kommt Alfons Ims als Referent mit dem Thema „Soziale Ausgrenzung in der NS-Zeit und heute – aus biografischer Sicht“ am Dienstag, 4. Juni, um 18.30 Uhr ins Jugendzentrum Mundenheim, Kropsburgstraße 1-3.

Ims ist im Kalkofen – einem sozialen Brennpunkt in Kaiserslautern – aufgewachsen. Seine Familie erlebte die Schrecken der NS-Verfolgung als sogenannte Asoziale am eigenen Leib. Das Jugendzentrum Mundenheim der ÖFG befindet sich ebenfalls in einem der zwei großen Einweisungsgebiete in Ludwigshafen. Auch heute erleben Bewohner in diesen Gebieten noch Ausgrenzung. So führt zum Beispiel allein die Absenderadresse oftmals zur Ablehnung bei Anfragen um Wohnraum, Bewerbungen für Arbeit oder Ausbildungsplätze. Der Deutsche Bundestag hat 2020 die Opfergruppen „Berufsverbrecher“ und „Asoziale“ als Verfolgte des Nationalsozialismus anerkannt.